Taglio stipendi, Dionisi: «Troveremo sicuramente una soluzione»

L’intervento di Dionisi riguardo al taglio degli stipendi dei calciatori e le dichiarazioni del presidente del Frosinone Stirpe

Intercettato dall’ANSA, Federico Dionisi, attaccante del Frosinone, ha chiarito la sua posizione rispetto al delicato tema del taglio stipendi per i calciatori.

«Avremo modo di incontrarci per discutere di queste cose e secondo me troveremo sicuramente una soluzione. Il presidente Stirpe fa le sue considerazioni per quello che adesso sta vivendo, giusto che sia così e che tuteli la società. È giusto poi che gli organi competenti come l’AIC e club facciano il loro lavoro, noi siamo a disposizione. Penso che con intelligenza si possa trovare una soluzione. In questo momento poi è tutto relativo».