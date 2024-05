Bari Parma: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al San Nicola andrà in scena la sfida di Serie B tra Bari e Parma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al San Nicola andrà in scena la sfida di Serie B tra Bari e Parma. Un testa coda per la classifica in cadetteria. La capolista emiliana andrà a far visita ai pugliesi invischiati in zona retrocessione e a serio rischio retrocessione in Serie C. Punti pesantissimi in palio: da una parte il baratro dall’altra il paradiso di un possibile ritorno in Serie A. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Lulic; Kallon, Sibilli, Morachioli; Nasti. Allenatore: Federico Giampaolo

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Zagaritis; Cyprien, Hernani; Partipilo, Bernabé, Mihaila; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia

Bari-Parma: orario e dove vederla

Bari-Parma gara delle ore 18:00 del mercoledì, che proseguirà la trentaseiesima giornata della Serie A, la diciassettesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go.