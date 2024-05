Pecchia: «Parma in A, grande felicità. RESTO qui, nessun dubbio. Sono due le PAROLE che spiegano la nostra grande stagione»

Le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, dopo la promozione ottenuta in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Fabio Pecchia è il grande artefice della promozione in Serie A del Parma, arrivata il giorni del primo maggio. Il tecnico si racconta oggi a La Gazzetta dello Sport.

HA DORMITO DOPO LA FESTA – «Non troppo. E come si fa a dormire dopo aver vissuto un insieme di sensazioni pazzesche? Il pareggio a Bari, gli abbracci negli spogliatoi, il ritorno a Parma, la festa dei tifosi che ci hanno aspettato sotto la pioggia e ci hanno accolto in Piazza Garibaldi tra cori e bandiere. Bellissimo».

RESTA A PARMA – «Assolutamente sì. Mai avuto dubbi, mai pensato di andare via. Qui si può fare calcio come piace a me».

GIA’ TRE PROMOZIONI CONQUISTATE – «É stata la più difficile, anche se magari non sembra così perché siano stati in testa dall’inizio del campionato. Ma vi assicuro che il livello di questa Serie B è altissimo».

COSA É STATA LA STAGIONE – «Leggerezza ed entusiasmo. Qualità tipiche dei giovani. Quando sei leggero e sei entusiasta, nessun obiettivo ti è precluso. Noi abbiamo preso il calcio come un gioco e in questo modo abbiamo allenato la pressione che poteva schiacciare i nostri ragazzi».

64 GOL MA SOLO DUE GIOCATORI IN DOPPIA CIFRA – «Siamo arrivati al gol attraverso il gioco, attraverso la partecipazione di tutti. E questa è una grande soddisfazione per me».