Tapiro d’Oro a Diletta Leotta: «Bacio con Ryan Friedkin? Ecco la verità»

Diletta Leotta ha ricevuto il settimo Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia: le parole della conduttrice DAZN sul bacio con Ryan Friedkin

Diletta Leotta ha ricevuto il settimo Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia. Le parole della conduttrice DAZN sul bacio con Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma.

«Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can. Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che mandassero un drone fuori dalla finestra di casa mia a spiarmi».