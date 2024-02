Tardelli: «Alla Juve sarebbe importante avere uno come Platini»

Marco Tardelli, ex giocatore, ha parlato ospite di ’90esimo Minuto’ sul recente momento della Juventus nel campionato di Serie A

Marco Tardelli, ex giocatore, ha parlato ospite di ‘90esimo Minuto‘ sul recente momento della Juventus nel campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Non sento molte voci della società che intervengono in questo momento alla Juventus. C’è solo Allegri. La società bianconera avrebbe bisogno di una figura importante come, ad esempio, Michel Platini per far sentire ogni tanto la voce della società. Sarebbe disponibile? Non lo so, questo dovete chiederlo a lui».