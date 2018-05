Tare chiude la polemica: «Lazio-Inter, De Vrij gioca: ci fidiamo di lui»

Le parole del direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, in merito alla presenza di Stefan De Vrij in Lazio-Inter dell’ultima giornata di campionato

Igli Tare interviene sulla questione relativa alla presenza di Stefan De Vrij. Come ben noto, anche se manca ancora l’ufficialità, De Vrij è praticamente un nuovo calciatore dell’Inter. I nerazzurri hanno depositato ieri il contratto del calciatore olandese che ha firmato un pluriennale da circa 4 milioni di euro a stagione e si trasferirà a parametro zero vista la sua scadenza di contratto con la Lazio. Durante questi mesi De Vrij ha scelto di non rinnovare il contratto con la Lazio e a fine stagione andrà via. L’olandese sta disputando una delle sue migliori stagioni da quando è arrivato in Italia e a fine campionato diventerà ufficialmente un nuovo difensore dell’Inter.

La questione del giorno, tuttavia, è relativa a Lazio-Inter in programma il prossimo 20 maggio, ultima giornata di campionato e verosimilmente vero e proprio spareggio Champions League per la quarta e la quinta in classifica. Cosa farà l’olandese? Toglierà la Champions League a quella che diventerà la sua squadra tra poche settimane? Inzaghi rinuncerà a lui? Sembra uno scenario improponibile, anche a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo Igli Tare al quotidiano Il Tempo: «De Vrij gioca fino all’ultima partita, ci fidiamo di lui».