Lazio Milan, Tare a Mediaset: «Allegri bravissimo a fare un lavoro importante nella testa della squadra. Su Maignan...»

Tare, ds dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset a pochi minuti dall’inizio della sfida Lazio Milan

Pochi minuti prima del calcio d’inizio di Lazio Milan, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset.

Sul suo ritorno all’Olimpico: «Un’emozione grande, ho avuto il piacere di salutare persone che mi hanno voluto bene per tanti anni. Sappiamo di giocare contro un avversario molto pericoloso. Vogliono arrivare fino in fondo, ma siamo preparati bene. Abbiamo cambiato qualcosa in formazione per dare la possibilità di giocare. Abbiamo bisogno di fare una grande prestazione».

Su Jashari: «Avere un maestro come Modric è un vantaggio per ogni giocatore. Parlano spesso, gli svela i segreti del mestieri. Su Jashari siamo fiduciosi, lo abbiamo visto come si è allenato con la squadra».

Sul momento del Milan: «Siamo contenti per come la squadra ha reagito all’inizio di questo campionato. Allegri è stato bravissimo a fare un lavoro importante nella testa di questa squadra e adesso i risultati si vedono. Siamo solo alle metà di questo percorso, ma i nostri obiettivi non cambiano».

Sul rinnovo di Maignan: «Mike è un ragazzo straordinario, un portiere favoloso. Pensiamo a queste partite, poi cercheremo di trovare una strada giusta insieme».

LEGGI ANCHE – Tabellone Coppa Italia 2025/2026: date, turni, partite e risultati