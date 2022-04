Tedesco: «Dobbiamo stare attenti al pressing dell’Atalanta»

L’allenatore del Lipsia ha parlato prima del calcio d’inizio della partita con l’Atalanta: le sue dichiarazioni

L’allenatore del Lipsia, Tedesco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara dei quarti di finale di Europa League contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni:

«L’andata è stata una grande partita per gli spettatori. Abbiamo commesso l’errore di perdere palla troppo in fretta, non avendo abbastanza possesso palla, perché quando vieni bloccato di nuovo nella tua stessa area, devi stare calmo e provare a passare per uscire. L’Atalanta è fortissima anche in contropiede, quindi è sempre pericolosa

L’Atalanta ti segna uomo per uomo su tutto il campo. Mi aspetto che oggi usino il 3-4-3 e ci spingano molto in alto con Koopmeiners e Freuler a centrocampo, quindi avremmo un uno contro uno con Nkunku.

È vero, dobbiamo trovare lo spazio dietro la loro difesa, ma anche arrivarci, come se glielo sbattessimo alle spalle troppo presto, c’è una grande distanza e diventa più facile per Demiral e compagni difendere. Il problema è quanto sia alta la stampa dell’Atalanta.

L’approccio individuale rimane lo stesso, gli attaccanti corrono sul passaggio filtrante, ma Duvan Zapata tiene molto meglio il pallone. Willi Orban è ben preparato, almeno così mi ha detto!

Al momento sono qui al Lipsia e sono molto felice, quindi non sto pensando oltre la partita di oggi. Ovviamente l’Italia è molto importante per me»