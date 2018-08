Teodorczyk e Jajalo: l’Udinese prepara il doppio colpo

Udinese scatenata nelle ultime ore di calciomercato. I friulani vogliono chiudere per Lukasz Teodorczyk e per Jajlo del Palermo

L’Udinese cerca una nuova punta. I friulani hanno messo nel mirino Lapadula del Genoa e Seferovic del Benfica ma stanno per chiudere l’accordo per Lukasz Teodorczyk, centravanti classe ’91 dell’Anderlecht. Il centravanti polacco dell’Anderlecht è ora l’obiettivo numero uno per l’attacco dei friulani: il ds Pradé si trova al Melià e proverà a chiudere l’accordo nel giro di pochi minuti.

L’Udinese cerca anche un nuovo centrocampista e segue Jajalo del Palermo. Secondo Sky Sport i friulani potrebbero chiudere a breve per i due calciatori. Ore frenetiche in casa Udinese. I friulani vogliono un nuovo centrocampista e un nuovo centravanti: pronti gli assalti a Teodorczyk e a Jajalo.