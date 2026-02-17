Terim non ha dubbi: «Yildiz può raggiungere Del Piero. La parola chiave di Galatasaray Juventus sarà solamente questa»

Terim, allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni nel giorno di Galatasaray Juve. Ecco cosa ha detto

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Galatasaray-Juve. Fatih Terim ne ha parlato così a Tuttosport: le sue parole.

PLAYOFF – «Credo sia il miglior playoff di questa Champions League. Molto emozionante, atteso, avvincente. Se avessi una prospettiva neutrale, vorrei sicuramente guardare la partita di Istanbul e non altre. Ogni incontro tra Gala e Juve ha avuto una sua storia, comprese le gare cui ho partecipato io nel 1998 e nel 2003. La Juventus è stata una delle rivali più speciali della mia carriera. Abbiamo anche ottenuto un fantastico pareggio per 3-3 con la Fiorentina a Torino. Penso che la parola chiave di questo match sarà “intensità”. Il Galatasaray, soprattutto nelle partite di Champions, ha voglia di giocare ad alto ritmo come squadra, a partire da Osimhen in prima linea per continuare con il supporto dei centrocampisti. Considerando il recente stile di gioco della Juventus, mi aspetto uno scontro molto duro sul campo dal punto di vista calcistico. Il Galatasaray è la mia vita. Sosterrò il “CimBom” con tutto il cuore»

JUVENTUS – «Dobbiamo guardare la questione da entrambi i punti di vista. Parto dai bianconeri: da quando Spalletti ha assunto la guida della squadra a fine ottobre, la Juventus è diventata più energica, intensa e veloce. Yildiz è la stella più brillante, ma uno dei principali vantaggi della Juve è la sua flessibilità tattica. La Juventus sa cambiare spesso assetto e riesce a farlo con successo grazie ai molti calciatori in grado di ricoprire diverse posizioni nel corso della partita. McKennie è estremamente prezioso per la squadra. Può giocare terzino destro, centrocampista centrale o anche seconda punta durante i 90’. Allo stesso modo Cambiaso, sebbene sia un terzino, giostra bene a centrocampo. Khéphren Thuram può ricoprire diversi ruoli. Locatelli è molto costante nel suo posizionamento. Conceição può fare la differenza con la sua velocità. E ci sono tanti altri giocatori di valore a rendere la Juventus un avversario serio che deve sempre essere rispettato»

GALATASARAY – «Anche il Galatasaray ha calciatori importanti. Non si può fare altro che rispettare grandi nomi come Osimhen, Icardi, Torreira, che ha lasciato il segno in Italia e ha una mentalità da campione, e giocatori di fama mondiale come Gündoğan, Sané e Lang. A volte basta un solo secondo a questi campioni per cambiare l’intero scenario. E quando si guarda alla rosa del Galatasaray, ci sono altri elementi importanti accanto a queste stelle. Calciatori come Bardakci, Akgün e Bariş Alper Yilmaz hanno fornito un contributo significativo ai titoli del club, sono il cuore turco di questa squadra. Ayhan, che ho allenato anche quando ha giocato la sua prima partita in Nazionale, ha ricoperto ruoli importanti nelle ultime tre stagioni. Pure Elmali, entrato a far parte della squadra la scorsa stagione, è un nazionale. Vorrei parlare inoltre di Uğurcan Çakir. Ha preso il posto di uno dei portieri più importanti nella storia del club, Fernando Muslera: non è mai facile. Eppure ha fatto molto bene sinora e migliorerà ancora. È un portiere di alto livello secondo gli standard europei, il numero uno in Turchia. Sono stato felice di partecipare al trasferimento del franco-camerunese Sacha Boey al Galatasaray e sono contento di vederlo tornare a casa»

YILDIZ – «È una vera stella, come recita il suo cognome. Lo guardo con gioia. È uno dei migliori giocatori non solo della Juventus, ma anche d’Europa. Alcuni calciatori sono nati per essere “star”. Kenan è uno di loro. Sono contento che abbia prolungato il contratto. Penso che avessero bisogno di un’icona come lui. Potrebbe essere un idolo in grado di soddisfare le esigenze della Juve in questo senso dopo Del Piero, che mi è piaciuto molto veder giocare durante la sua carriera. Non so cosa gli riserverà il futuro, ma in quest’epoca di frequenti cambiamenti di maglia, devo dire che la posizione che la Juve ha riservato a Kenan è qualcosa di cui andare fieri. Se continuerà così la sua carriera alla Juventus potrebbe raggiungere lo stesso livello di Del Piero, affiancando leggende come Platini, Zidane, Buffon e il mio caro amico Nedvěd nella storia del club. E non va scordato che è ancora molto giovane. L’anno scorso mi ha fatto visita e mi ha reso felice. S’è rivolto a me chiamandomi “Hocam” (ndr: Maestro, Prof). Ho constatato che Kenan non è solo un bravo giocatore, ma anche un ragazzo molto rispettoso e perbene. Spero continui a renderci orgogliosi»

SPALLETTI – «Per me non è solo un collega o un amico. È una persona che occupa un posto importante nella mia vita, qualcuno che considero come un membro della mia famiglia. A volte una stretta di mano sincera o un abbraccio forte sono più efficaci di mille parole. Si percepisce chiaramente ciò che l’altra persona pensa di te. Questo è il tipo di rapporto che ho con Luciano. Quando c’incontriamo, ci comportiamo e anche scherziamo come due veri amici. Ci conosciamo da molto tempo: all’inizio degli anni 2000, quando lavoravo alla Fiorentina, c’incontravamo a Firenze e facevamo lunghe chiacchierate sul calcio. Mi piace scambiare idee con lui. Ha lavorato in grandi club italiani e, sin dai suoi primi anni all’Empoli, è riuscito a lasciare il segno in ogni squadra che ha allenato. Ha portato il Napoli allo scudetto dopo 33 anni e la Juventus con il suo arrivo è diventata molto più pericolosa»

L’INTERVISTA COMPLETA A TERIM

