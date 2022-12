Ternana, ufficiale l’arrivo di Andreazzoli

La Ternana ha ufficializzato l’arrivo di Aurelio Andreazzoli sulla panchina dopo l’esonero di Cristiano Lucarelli

Il comunicato della Ternana sull’arrivo di Aurelio Andreazzoli in panchina.

COMUNICATO – « La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato, in qualità di responsabile tecnico della prima squadra, il signor Aurelio Andreazzoli. Il tecnico toscano (è nato a Massa il 5/11/53) si è legato alla società rossoverde fino al 30 giugno 2024. Andreazzoli vanta, tra le altre cose, una collaborazione biennale con Luciano Spalletti nell’Udinese (2004/2006) e di 11 anni nella Roma con Spalletti, Montella, Garcia e Zeman (2006/2017, in qualità di collaboratore tecnico). Al suo attivo, come primo allenatore, un sesto posto in Serie A ed una finale di Coppa Italia con la Roma, una promozione dalla Serie B alla Serie A con l’Empoli (stagione 2017/18) e, nella scorsa stagione, una salvezza anticipata, nella Massima Serie, sempre sulla panchina dei toscani. Nell’anno della promozione con l’Empoli riceve la panchina d’argento come miglior allenatore del campionato cadetto».