Ternana, Bandecchi: «Andreazzoli è il nuovo allenatore»

L’annuncio di Stefano Bandecchi, Presidente della Ternana, sulla nomina di Aurelio Andreazzoli come nuovo allenatore

Il Presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, ha annunciato l’arrivo in panchina di Aurelio Andreazzoli ai microfoni di TGR Umbria. L’ex allenatore dell’Empoli sostituisce l’esonerato Lucarelli.

L’ANNUNCIO – «Abbiamo puntato sul nome di Aurelio Andreazzoli, abbiamo intavolato una trattativa che è stata breve ed Andreazzoli ha deciso che la Ternana è la squadra giusta per un progetto di lunga durata. Noi abbiamo parlato con lui, era la nostra prima scelta. Stavamo sostituendo un allenatore che ci ha fatto vincere la Serie C e che era settimo in campionato. Andreazzoli ha vinto la Serie B, ha fatto molto bene in Serie A, quindi è il profilo giusto».