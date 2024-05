Fiorentina, Terracciano: «Ansia e concentrazione come è normale pensando a una finale. Sappiamo quel che ci aspetta»

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato al Media Day in vista della finale di Conference contro l’Olympiacos

FINALE – «E’ un momento importante per noi e per la città, lo stiamo vivendo con la giusta concentrazione e la giusta ansia, com’è normale. Sappiamo cosa ci aspetta, manca ancora una settimana, la partita di domani ci darà una mano ulteriore. Manca ancora una settimana, non dobbiamo viverla con frenesia. Le mie parate? Non penso che ci sia solo la firma di una persona quando si raggiunge un traguardo tanto importante. Anche perché in Olanda non meritavamo di andare ai supplementari per come la squadra ha giocato».