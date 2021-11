Le parole dell’ex capitano del Chelsea Jhon Terry in vista della sfida di stasera tra i Blues e la Juventus

Ha parlato Jhon Terry alla Gazzetta dello Sport. L’ex capitano del Chelsea ha detto la sua sulla partita di questa sera contro la Juventus. Ecco le sue parole:

PRONOSTICO CHELSEA-JUVE- «Chelsea, 2-0. «Perché il Chelsea sta bene e non ha problemi dalla sera in cui ha perso a Torino. Per me, anche è superiore».

