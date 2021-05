Theo Hernandez: «Vittoria importante, lavoriamo per la Champions»

Theo Hernandez ha esultato per la vittoria contro il Torino che ha avvicinato i rossoneri all’obiettivo Champions League

Theo Hernandez, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta 7-0 dal Milan contro il Torino, ha dichiarato:

«Vittoria importantissima, siamo felici, l’abbiamo preparata bene ma pensiamo già alla prossima. Sapevamo che mancavano 4 finali da giocare e con la vittoria contro la Juve ci è tornata la fiducia e il coraggio. Stiamo lavorando per la Champions e mancano 2 partite. Spero di tornare in nazionale e diventare il migliore terzino sinistro del mondo. Per me Maldini è come un migliore amico, lo ringrazio per avermi appoggiato sempre».