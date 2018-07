La Juventus potrebbe cedere Miralem Pjanic al miglior offerente. Tra le varie alternative spunta fuori anche Thiago Alcantara

C’è anche Thiago Alcantara nel mirino della Juventus. Il centrocampista di proprietà del Bayern Monaco è stato sondato dai bianconeri in vista del possibile addio di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, come è noto, non è stato messo ufficialmente sul mercato ma ha molte richieste. La Juve non vorrebbe lasciarlo andare ma se dovessero arrivare offerte dai 100 milioni di euro in su, inizierebbe a pensare a una formazione senza Miralem. Il bosniaco però è difficilmente sostituibile. Un giocatore che per caratteristiche si avvicina è sicuramente lo spagnolo Thiago Alcantara.

Il fratello di Rafinha, figlio di Mazinho, non ha mai nascosto la possibilità di vedere anche l’altro figlio in Italia dopo il passaggio di Rafinha all’Inter. Secondo Tuttosport i bianconeri valutano anche il centrocampista ex Barcellona tra le possibili alternative ma non sarà facile strappare il giocatore spagnolo al Bayern Monaco, nonostante gli ottimi rapporti. La Juve non segue solo T. Alcantara ma valuta sempre il possibile ritorno di Paul Pogba che, come Bonucci, avrebbe fatto sapere di essere pronto al ritorno in bianconero, Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Adrien Rabiot del PSG.