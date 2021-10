Thiago Motta: «Risultato ampio ma la differenza tra le due squadre non è stata così grande»

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni

ESPULSIONE BASTONI – «Il cartellino rosso arriva da una giocata isolata in un momento già complicato per noi. Conosco Bastoni e ha sempre avuto un comportamento esemplare. L’arbitro ha visto in questo modo, poi non sta a me giudicare se ha fatto bene o no. Io posso dire solo che Bastoni non ha la cattiveria per far male a un avversario».

SQUADRA – «Abbiamo subito dei gol evitabili, creando anche occasioni da gol che non abbiamo finalizzato. Il risultato è ampio, ma sono convinto che la differenza tra le due squadre non è stata così ampia».

LAVORARE DURANTE LA SOSTA – «Lavoreremo come fatto finora. Abbiamo fatto bene in certe partite, in altre no. Possiamo migliorare soprattutto a livello psicologico. Abbiamo subito dei gol evitabili e potevamo farne alcuni noi. Continueremo a lavorare in vista della Salernitana con chi resterà qui durante la sosta».