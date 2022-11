Bologna, Thiago Motta: «Sconfitta con l’Inter? La responsabilità è tutta mia»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con l’Inter

PAROLE – «Inizio ottimo, siamo entrati bene e tutto il resto è responsabilità mia. I cartellini condizionano la partita però capisco i miei giocatori. A questo livello non possiamo perdere la testa. La responsabilità è tutta mia. Sosta? Sapevamo prima chi aveva la sosta per il Mondiale. In queste partite abbiamo raccolto cose positive. Ora sabato sera vogliamo tornare in campo e cercare di migliorare tante cose. Daremo ai ragazzi il tempo di avere un po’ di riposo per poi tornare a lavorare».