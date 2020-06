Thiago Silva: «Futuro? Ho ancora obiettivi da raggiungere in Europa»

Thiago Silva lascerà il PSG ma non l’Europa: il difensore centrale dei parigini esclude un ritorno in Brasile

Le strade del PSG e di Thiago Silva si separeranno allo scadere del contratto del difensore verdeoro. Il calciatore, tuttavia, non ha in mente un ritorno in Brasile.

Ecco le dichiarazioni dell’ex Milan nel corso della diretta Instagram della rivista portoghese Caras: «Tornare al Fluminense? Sono enormemente grato per tutto quello che mi ha dato, ma ho ancora degli obiettivi da raggiungere in Europa».