Thiago Silva Milan, Allegri insiste: pressing sul brasiliano, ma il futuro resta in bilico. Le ultimissime
Thiago Silva Milan, Allegri non ha dubbi: pressing sul difensore, ma il futuro resta in bilico. Tutti i dettagli
Il Milan guarda già al mercato di gennaio e per la difesa spunta un nome a sorpresa: Jay Idzes, centrale indonesiano classe 2000 acquistato dal Sassuolo la scorsa estate per 8 milioni dopo l’esperienza al Venezia. Un profilo giovane e promettente che intriga la dirigenza rossonera, ma che non convince del tutto Massimiliano Allegri.
Il tecnico preferirebbe un innesto di esperienza immediata, come Thiago Silva, capace di garantire solidità e affidabilità in una fase cruciale della stagione. La scelta tra il talento emergente e il veterano di livello internazionale apre un vero e proprio dilemma per il club: investire sul futuro o puntare su un leader pronto all’uso.
Il verdetto arriverà a gennaio, quando il Milan dovrà decidere se seguire la linea dello scouting o assecondare le richieste dell’allenatore.
