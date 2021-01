Thiago Silva: «Prevedibile l’esonero di Tuchel, serviva un cambiamento»

Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha parlato dell’esonero di Tuchel da parte del Paris Saint-Germain. Le sue parole

«Era prevedibile che andasse a finire così. Non so adesso, ma avendo vissuto dall’interno l’ambiente, sapevamo che ci fossero delle situazioni che necessitassero di un cambiamento. Leonardo ha preso la situazione in mano e ha fatto la sua scelta: di sicuro una decisione del genere non era però attesa in quel preciso momento. Pochettino ha svolto un buon lavoro con il Tottenham. Penso che venga con grandi motivazioni, vent’anni dopo aver giocato con questa maglia. Ovviamente, sono cambiate tante cose da allora, ma lui conosce bene il calcio. Avrà a disposizione giocatori di alto livello».