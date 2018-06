Suning non vende ma si muove Thohir: ecco quanto chiede per lasciare l’Inter

Suning non ha intenzione di cedere l’Inter ma cerca un nuovo socio in vista della probabile uscita di scena di Erick Thohir

Suning non ha intenzione di mettere in vendita l’Inter. Vi abbiamo riportato la notizia di una possibile cessione delle quote di maggioranza da parte dei cinesi (Leggi anche: La clamorosa indiscrezione di Premium: Suning mette in vendita l’Inter!). Secondo Il Corriere della Sera, Suning ha acquistato l’Inter appena due anni fa, investendo circa 600 milioni nel club e non ha intenzione di cedere l’Inter, almeno non in questo momento. L’Inter è tornata in Champions League dopo 6 anni e Suning non ha intenzione di passare la mano. Il diktat dei cinesi però sembra essere chiaro: la società deve riuscire a sostenersi con le sue forze (in quest’ottica va letto il bond da 300 milioni lanciato prima di Natale. A lasciare invece potrebbe essere Erick Thohir.

Il presidente nerazzurro è sempre più defilato ma rimane ancora in sella alla società nerazzurra. L’indonesiano è ancora formalmente il presidente nerazzurro e, seppur sempre più defilato, detiene il 30% delle quote del club. Thohir chiede una cifra tra i 150 e i 200 milioni per cedere la sua parte a Suning che non ha intenzione di liquidarlo ma, piuttosto, ha intenzione di trovare un nuovo socio di minoranza per iberarlo dal contratto con l’indonesiano, pieno di vincoli.