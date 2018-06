Clamorosa voce sul futuro dell’Inter: Suning avrebbe deciso di mettere in vendita la società nerazzurra. Le ultimissime

Suning mette in vendita l’Inter? Clamorosa indiscrezione riportata da Premium Sport: il gruppo cinese che ha acquistato la maggioranza da Erick Thohir appena 2 anni fa, avrebbe deciso di mettere in vendita il club interista. Il colosso cinese potrebbe pensare alla vendita dell’Inter. Una decisione che sorprenderebbe visto il ritorno in Champions League della formazione nerazzurra guidata da Luciano Spalletti e visti i buoni risultati anche sul piano finanziario (nonostante l’Inter sia stata rimandata dalla Uefa) e visti anche i tanti investimenti del gruppo asiatico.

Tanti, tantissimi gli investimenti, soprattutto fuori dal campo per l’Inter. Suning ha investito tantissimo e potrebbe mettere in vendita il club. Non è la prima volta che circola una voce di questo tipo. Al momento non sono arrivate smentite. Qualche mese fa, la notizia fu prontamente smentita dall’Inter con una nota ufficiale. Vedremo se ci saranno novità anche in questo senso. Intanto riportiamo la clamorosa voce lanciata dal gruppo Mediaset: Suning vuole vendere l’Inter. Attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. La notizia avrebbe del clamoroso. Circolano già le prime perplessità sui social. I tifosi attendono un chiarimento. Stay tuned!