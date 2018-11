Thohir-Suning, tensione per l’ultimo 30%: i dettagli

Aria tesa in casa Inter tra Thohir-Suning: i cinesi puntano ad acquistare le quote dell’indonesiano che a sua volta punta a fare una notevole plusvalenza

Erick Thohir non è più il presidente dell’Inter ma detiene ancora il 30% delle quote del pacchetto azionario nerazzurro. Il magnate indonesiano ha lasciato la presidenza interista a Steven Zhang ma fa ancora parte del CdA e non intende mollare la presa. Erick Thohir, nei piani di Suning, uscirà di scena, lasciando il 30% attualmente nelle sue mani proprio alla famiglia Zhang. Il Corriere della Sera però parla di aria tesa Thohir-Suning a causa delle resistenze dell’indonesiano.

Suning sarebbe piuttosto indispettita con Erick Thohir, ormai ex presidente dell’Inter perché, tra l’azienda cinese e l’imprenditore indonesiano manca ancora l’accordo per la cessione di quelle quote. Suning, come detto, punta ad acquistare le quote in possesso di Thohir e punta a liquidare il magnate indonesiano con una buona offerta (si parla di circa 200 milioni, una cifra che permetterebbe al Tycoon di intascare una notevole plusvalenza) ma Thohir non è disposto a vendere senza prima fare un’ampia plusvalenza e continua a tirare la corda. Nelle prossime settimane in arrivo delle novità. Erick Thohir è destinato a lasciare l’Inter definitivamente ma al momento non c’è ancora l’intesa per il suo addio e Suning non gradisce.