Thorsby Genoa: «Voglio continuare ad aiutare la squadra; nazionale? Non mi aspettavo il 3-0 all’Italia, ora sogniamo il mondiale»

Le parole di Morten Thorsby, centrocampista del Genoa e della nazionale norvegese, sugli obiettivi della prossima stagione tra club e nazionale

Morten Thorsby guarda avanti con determinazione. Dopo una stagione di adattamento, il centrocampista norvegese vuole alzare l’asticella e diventare un punto fermo del Genoa, non solo per equilibrio e corsa, ma anche per incisività offensiva. Ai taccuini de La Repubblica, l’ex Sampdoria e Union Berlino ha tracciato il bilancio del lavoro svolto e spiegato quali saranno le priorità per il nuovo anno. Con l’assenza di Badelj, aumenta anche il suo peso specifico all’interno dello spogliatoio: esperienza, leadership e consapevolezza diventano qualità preziose in un gruppo giovane ma ambizioso. E se il campo resta la priorità, uno sguardo va inevitabilmente anche alla Nazionale: l’amichevole vinta 3-0 contro l’Italia ha acceso i riflettori su una Norvegia sempre più convinta delle proprie potenzialità. Un risultato inatteso, certo, ma che ha dato ulteriore fiducia in vista delle prossime sfide decisive verso la qualificazione al prossimo Mondiale.

DARE DI PIÙ, ANCHE IN ZONA GOL – «Voglio continuare ad aiutare la squadra. La cosa più importante è vincere più partite, io contribuisco in fase difensiva, ma voglio farlo anche in zona gol. Con Vieira abbiamo già 8 o 9 mesi di lavoro, non iniziamo da zero. Ci sono grandi possibilità di migliorare. Il suo obiettivo e quello dei preparatori è alzare il livello perché vogliamo crescere».

L’ESPERIENZA SENZA BADELJ – «Il bello di questo gruppo è che abbiamo tanti giocatori di personalità. Milan ha un’esperienza incredibile, è un uomo veramente speciale. Possiamo solo essere noi stessi e sopperire alla mancanza di uno come lui».

IL 3-0 ALL’ITALIA E LE AMBIZIONI MONDIALI – «Assolutamente no. Sappiamo che abbiamo una nazionale forte e che siamo in un buon momento con tanta fiducia. Quel risultato però non ce l’aspettavamo. L’Italia ha due partite in meno rispetto a noi e lo scontro diretto in casa. È ancora tutto in gioco».