Thorsby è della Sampdoria: ufficiale il colpo a costo zero

Nuovo colpo di mercato della Sampdoria. Morten Thorsby, centrocampista danese classe ’96: arriverà a giugno

La Sampdoria sta per ufficializzare l’ingaggio di Manolo Gabbiadini ma pensa anche al futuro. Il club doriano ha ufficializzato l’ingaggio di Morten Thorsby, centrocampista danese classe 1996, proveniente dall’Heerenveen. Il centrocampista arriverà a giugno, a parametro zero. Ecco l’annuncio ufficiale della Sampdoria: «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano che Morten Thorsby (nato a Oslo, Norvegia, il 5 maggio 1996) sarà un calciatore blucerchiato a partire dalla prossima stagione sportiva. Il centrocampista – attualmente tesserato per lo Sportclub Heerenveen – ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2023». Primo colpo per la nuova stagione. La Samp, che a breve annuncerà l’ingaggio di Gabbiadini, ripartirà nella prossima stagione da un nuovo centrocampista.