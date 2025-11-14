Tiago Gabriel Lecce, il difensore attira gli interessi delle big: Juve interessata in caso di cessione di Joao Mario. I salentini fissano il prezzo

Tiago Gabriel Lecce, il difensore attira gli interessi delle big e il club fissa il prezzo. Avanza l’ipotesi Juve in caso di cessione di Joao Mario

La finestra di mercato di gennaio si avvicina e la Juventus sta valutando i rinforzi necessari per supportare il nuovo tecnico Luciano Spalletti nella risalita in classifica. Secondo Tuttosport, tra i nomi finiti nella lista della Vecchia Signora c’è anche Tiago Gabriel, difensore centrale del Lecce, che ha impressionato per le sue prestazioni in Serie A.

Recentemente, un scout bianconero è stato avvistato allo Stadio Franchi durante la partita Fiorentina-Lecce, per osservare il giovane difensore dal vivo. Tiago Gabriel, classe 2004, è considerato una delle rivelazioni della stagione e la sua valutazione è salita rapidamente. Lecce, che lo ha acquistato per un milione e mezzo di euro grazie all’intuizione di Pantaleo Corvino, potrebbe fare un’ulteriore plusvalenza, con una valutazione attuale che si aggira tra i 25-30 milioni di euro.

La Juventus, che sta cercando di rinforzare la propria difesa, potrebbe trovare in Gabriel un valido investimento per il futuro, con il giovane difensore che ha dimostrato qualità tecniche e fisiche importanti per il calcio di alto livello. In particolare l’ipotesi potrebbe avanzare in caso di cessione di Joao Mario.