Tifosi Genoa contro Preziosi durante l’amichevole Italia-Ucraina in corso al ‘Ferraris’ di Genova. Dalla Gradinata Nord, feudo dei tifosi rossoblù, si sono levati cori contro il presidente del Grifone a seguito del recente esonero di Davide Ballardini. Come riportato dall’Ansa, dal settore sono partiti anche cori in favore dell’ex allenatore rossoblù e, all’unisono con tutto lo stadio, la voce ‘Genova, Genova’ in una serata particolare che ha ricordato, soprattutto, le vittime del Ponte Morandi.