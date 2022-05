I tifosi della Salernitana minacciano l’Udinese: «Fate i bravi o finite male». Minacce ai giocatori friulani

Brutti gesti di anti sportività messi in atto dai sostenitori della Salernitana verso i giocatori dell’Udinese che negli ultimi giorni hanno più volte dichiarato pubblicamente che andranno a Salerno per vincere.

La tifoseria granata si è scagliata pesantemente via social contro Deulofeu e compagni attraverso pesanti minacce che in caso dovessero giocare la loro partita “finirebbero male” o non usciranno dallo stadio. C’è chi addirittura ha minacciato di far lasciare le tibie in campo ai giocatori bianconeri. Atti intimidatori che non rappresentano certamente il bello del calcio.