Urla e insulti a Ronaldo: i tifosi del Valencia assaltano l’hotel juventino

Valencia-Juventus: notte difficile per i giocatori bianconeri. Alcuni tifosi spagnoli avrebbero iniziato ad urlare al di fuori dell’hotel che ospita la squadra: nel mirino sopratutto Cristiano Ronaldo…

Quella appena trascorsa non deve essere stata una notte tranquillissima, o almeno silenziosa, per i giocatori della Juventus. La squadra bianconera, attualmente a Valencia in vista della sfida di Champions League di questa sera, sarebbe stata infatti oggetto di un tentato assalto da parte di alcuni tifosi locali. Lo racconta il giornale Las Provincias, secondo cui, in piena notte, una ventina di tifosi del Valencia avrebbero preso di mira una zona antistante proprio l’hotel in cui attualmente alloggia la Juve con il chiaro intento di fare rumore per disturbare il sonno dei giocatori. I tifosi in questione, incappucciati, avrebbero preso ad urlare allo scopo di svegliare i calciatori juventini, anche se tra i tanti il loro obiettivo, nemmeno a dirlo, era uno in particolare: Cristiano Ronaldo.

Proprio nei confronti dell’asso portoghese i tifosi valenciani avrebbero iniziato ad imprecare lanciando urla ed insulti di vario genere, prima dell’arrivo di alcune pattuglie di polizia, allertate a quanto pare dallo staff juventino e dai proprietari delle abitazioni circostanti l’albergo bianconero, che avrebbero quindi messo fine alla manifestazione improvvisata portando alla fuga i presunti ultras del Valencia. La polizia avrebbe poi provato a prendere le generalità dei facinorosi di turno acquisendo i filmati di alcune telecamere di sorveglianza nei pressi dell’hotel.