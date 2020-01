Todibo Milan, il giocatore prende tempo: la reazione dei rossoneri

Todibo Milan, il difensore del Barcellona prende tempo in attesa di una risposta definitiva: la reazione dei rossoneri

Il Milan e Todibo sono vicini ad un accordo. Vicini, ma non vicinissimi. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, la pazienza dei rossoneri nei confronti del difensore del Barcellona starebbe per esaurirsi.

Dopo l’incontro di settimana scorsa, infatti, il centrale francese avrebbe chiesto qualche giorno di tempo per riflettere sulla scelta. Ma il club non vorrebbe sentirsi considerato una seconda scelta e chiede tempi rapidi per la soluzione al rebus.