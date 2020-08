Tommasi attacca Lotito: «Pensa che io ragioni da romanista»

Damiano Tommasi ha parlato ai microfoni de Il Romanista: le dichiarazioni dell’ex presidente dell’Associazione Italiana Calciatori

Damiano Tommasi, ex presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato ai microfoni de Il Romanista.

«L’AIC può camminare da sola, mi faccio bastare la mia scuola. È meglio che mi tolga di mezzo io. Ne sono tutti felici. Lotito quando abbiamo litigato me lo ha ricordato. Ma io ho pensato di fare quello che ritenevo fosse giusto. Solo che non può essere uno solo a pensarla così. Dovremmo essere in tanti. Finire il campionato è stato positivo, ma la ripresa? Una soluzione sarebbe stata mediare sui contratti: avrebbero firmato tutti i presidenti, tranne quelli che pensavano di poter vincere lo scudetto. Che alla ripresa del campionato però si sono subito arenati. Lotito ce l’ha con me solo perché pensa che io ragioni da romanista. Ma questo qualifica il suo modo di ragionare, non il mio. Non ho la presunzione di essere qualcuno per lui. Lui le sue cose le fa a prescindere, le ha fatte senza alcuna remora anche quando c’ero io».