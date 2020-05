Tommasi: «Vediamo un po’ di luce. Questione contratti complicata»

Il presidente dell’AIC Tommasi ha fatto chiarezza sul futuro del calcio, soffermandosi sulla questione legata ai contratti in scadenza

Il presidente dell’AIC Damiano Tommasi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Con l’inizio della Fase 2 iniziamo a vedere un po’ di luce. I nostri comportamenti avranno conseguenze tra quindici giorni. Ora non esiste una soluzione, bisogna tenere conto di ogni categoria sportiva. Siamo in contatto con gli altri sindacati di tutto il mondo per la salute degli atleti».

«Se le Federazioni allungano la stagione, i calciatori potranno andare anche oltre la scadenza dei contratti. La questione, però, va definita con maggiore chiarezza. Ci sono anche calciatori di Serie B e Lega Pro che hanno contratti in scadenza, per cui è bene che venga data una soluzione uguale per tutti, senza disparità di trattamento. Problema superato dal punto di vista sportivo, ma non contrattuale».