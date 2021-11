Tonali: «Iniziare da sano è un’altra cosa. Milan, punta in alto»

Sandro Tonali è stato intervistato da Star Casinò. Ecco le dichiarazioni del centrocampista del Milan

Sandro Tonali ha rilasciato una lunga intervista sui canali di StarCasinò. Le parole del centrocampista del Milan ai microfoni di Carlo Pellegatti.

OVAZIONE IN MILAN-TORINO – «Sono delle bellissime emozioni che l’anno scorso non ha provato nessuno. Tornare a farlo quest’anno, soprattutto per me che ho passato un anno difficile, è un’emozione fortissima che mi porterò sempre dentro».

COS’È IL MILAN PER TE – «È casa, un punto di riferimento. L’ho sempre vista come la mia squadra fin da quando avevo pochi anni e andavo a vederla allo stadio, e anche oggi non è cambiato. È cambiato il modo di vederlo sicuramente perché ora devo vedere un affetto diverso perché lavoro per questa squadra e mi rendo conto di avere un altro tipo di affetto. Comunque il Milan è e resterà sempre la mia squadra del cuore».

CRESCITA RISPETTO ALL’ANNO SCORSO – «Siamo partiti insieme al Mister in un altro modo quest’anno. Iniziare il ritiro da sano è tutta un’altra cosa perché il ritiro ti dà tanta benzina per iniziare fortissimo, non poterlo fare o poterlo fare a tratti è un punto di penalizzazione per qualunque giocatore. È fondamentale per ogni giocatore, è uno dei problemi che ho avuto. Quest’anno è stato tutto diverso, l’ho fatto bene e stavo bene. Spero di portare avanti tutto questo che ho fatto per il prosieguo della stagione».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANNEWS24