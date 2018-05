Tonali, il nuovo Pirlo, fa gola a Inter e Samp: pronto l’assalto

Il centrocampista del Brescia, in gol nell’ultimo turno di campionato, stuzzica le fantasie dei club di A. Sampdoria e Inter su Sandro Tonali, il nuovo Pirlo

Andrea Pirlo chiuderà ufficialmente la sua straordinaria carriera il 21 maggio a San Siro, con la sua partita d’addio. Il Maestro sta per smettere, un nuovo Maestro ha mosso i primi passi? E’ ancora presto con i paragoni ma Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 di proprietà del Brescia, per certi versi, ricorda proprio Andrea Pirlo. Il calciatore, che sabato scorso ha segnato il suo primo gol in Serie B a Salerno, è finito nel mirino di numerosi club.

Poche apparizioni in B con la maglia del Brescia sono bastate a Inter e Sampdoria per accorgersi di lui. Secondo Sky Sport le due formazioni sono pronte a presentare un’offerta a Cellino che ha già rifiutato offerte per 10 milioni di euro. L’intenzione è quella di tenerlo a Brescia per un altro anno e non venderlo al momento, oppure di cederlo mantenendo comunque il controllo del cartellino e/o una percentuale sulla futura rivendita, trattenendo il giocatore a Brescia almeno per un’altra stagione. Inter e Sampdoria si muovono per Sandro Tonali. E’ presto per i paragoni ma il giovane talento del Brescia ha già lasciato il segno.