Il difensore della Sampdoria, Lorenzo Tonelli, ha rivelato di aver pensato al ritiro in passato, dicendosi rinato nella nuova avventura alla Sampdoria

Lorenzo Tonelli e la rinascita con la Sampdoria. Il difensore classe 1990, passato in estate dal Napoli ai blucerchiati in prestito, ha rivelato alcuni aspetti della sua carriera, che lo stesso aveva pensato di chiudere anticipatamente per i reiterati problemi fisici. Tonelli, in un’intervista a Il Secolo XIX, ha dichiarato: «La mia carriera è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, veramente bassi. In passato ho anche pensato di non continuare dopo alcune situazioni prettamente calcistiche che mi avevano fatto a pezzi mentalmente».

Il giocatore della Sampdoria ha poi continuato: «Capìì però che non ci si fa abbattere dagli eventi, perchè il destino sei tu che locrei con i tuoi obiettivi. Quando ero a Napoli avevo il rammarico di essere arrivato in un top club non potendo esprimermi al massimo per i miei problemi fisici. Alla Sampdoria, da questo punto di vista, mi sono sentito rinscere. Qui ho la possibilità di individualizzare molto la mia preparazione e arrivare quasi al massimo per le partite».