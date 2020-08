L’agente di Edera, attaccante del Torino, ha parlato del proprio assistito in un’intervista esclusiva a TorinoGranata.it

L’agente di Simone Edera, Beppe Galli è stato intervistato in esclusiva dal sito TorinoGranata.it. Ecco le parole del procuratore sul proprio assistito in forza al Torino:

COLLOCAZIONE TATTICA – «Quando Giampaolo lo vedrà allenarsi non ci sarà il problema perché i giocatori tecnici e di qualità il mister li apprezza molto, però, vediamo. Edera è un giocatore del Torino e partirà in ritiro con la squadra».

CONTINUITA’ SCORSA STAGIONE – «Ci si dimentica che il Torino quando si è salvato lo ha fatto con Edera in campo. Infatti Simone era ha giocato nelle due partite più importanti con Parma e Udinese ed è stato tra i migliori dando il passaggio gol a Belotti nella gara con i friulani, ma dopo mezza partita sbagliata è finito ai margini. Secondo me, questo è lo sbaglio perché se Edera avesse giocato le ultime dieci partite avrebbe fatto molto bene. E’ ovvio che può anche capitare che quando si gioca ogni tre giorni una mezza partita la si possa sbagliare».

PRODOTTO SETTORE GIOVANILE – «Esatto, purtroppo i ragazzi del settore giovanile alle volte sono penalizzati perché non costano e deve invece giocare chi costa. Edera, a mio giudizio, a livello tecnico non è inferiore a nessuno nella rosa del Torino, ma ha giocato molto meno di altri che non sempre hanno giocato così bene».

FUTURO – «Forse gli converrebbe andare a giocare altrove, ma dipende anche quanto è richiesto per il suo cartellino e poi, come ho detto, sono convinto che un allenatore come Giampaolo che apprezza i giocatori tecnici e di qualità quando vedrà allenarsi Edera lo vorrà tenere in considerazione».