Torino, ANSALDI: «L’espulsione ha cambiato tutto» – VIDEO

L’esterno del Torino Ansaldi ha analizzato così in zona mista la prestazione dei granata contro il Parma – VIDEO

Christian Ansaldi ha commentato in zona mista la sconfitta subita dal Torino contro il Parma: «Abbiamo fatto una bella partita, ma l’espulsione ha cambiato tutto. Dobbiamo cambiare il sistema di gioco, ma abbiamo sofferto alcune situazioni. Loro hanno sfruttato l’uomo in più e non siamo stati bravi a difendere».

L’esterno granata ha poi proseguito: «Adesso dobbiamo alzare la testa e pensare al Napoli, vogliamo vincere. Infortunio? Mi sento bene, è normale che debba mettere altri minuti nelle gambe. Non parlo di arbitri, noi dobbiamo pensare a lavorare».