Torino, Baroni allo scoperto post Lecce: «La vicinanza di Cairo l’ho avvertita, sulla contestazione dei tifosi dico questo»

Torino, Marco Baroni ha parlato così dopo la vittoria contro il Lecce di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni

Dopo la vittoria del Torino contro il Lecce, Marco Baroni ha parlato così dopo la partita. Queste le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

VITTORIA – «Io devo solo fare i complimenti alla squadra per aver gestito una settimana difficile, tra infortuni e compagni che vanno via. C’è stata compattezza e tante giocate importanti. Nel primo tempo finché c’erano le energie abbiamo pressato con la linea alta. Sono arrivati dei giocatori che hanno fatto un solo allenamento con noi, e con questa pressione addosso ci siamo abbassati e abbiamo saputo soffrire. Il primo pensiero era portare il risultato a casa. Stiamo lavorando sulla gestione dell’evento negativo: dobbiamo viverlo e resistere. Quando il problema lo conosci e lo affronti».

CONTESTAZIONE DEI TIFOSI – «Tocca a noi muovere il primo passo e dare delle prestazioni convincenti».

LA VICINANZA DI CAIRO – «L’ho avvertita un minuto dopo finita la trasferta di Como, io ho cercato di trasferirla ai giocatori. I problemi si risolvono sempre insieme, mai separati. Devo ringraziare la squadra per aver affrontato la gara nel migliore dei modi».