Connect with us

Lecce News

Torino, Baroni allo scoperto post Lecce: «La vicinanza di Cairo l’ho avvertita, sulla contestazione dei tifosi dico questo»

Published

2 ore ago

on

By

Baroni Inter Torino 1

Torino, Marco Baroni ha parlato così dopo la vittoria contro il Lecce di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni

Dopo la vittoria del Torino contro il Lecce, Marco Baroni ha parlato così dopo la partita. Queste le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

VITTORIA «Io devo solo fare i complimenti alla squadra per aver gestito una settimana difficile, tra infortuni e compagni che vanno via. C’è stata compattezza e tante giocate importanti. Nel primo tempo finché c’erano le energie abbiamo pressato con la linea alta. Sono arrivati dei giocatori che hanno fatto un solo allenamento con noi, e con questa pressione addosso ci siamo abbassati e abbiamo saputo soffrire. Il primo pensiero era portare il risultato a casa. Stiamo lavorando sulla gestione dell’evento negativo: dobbiamo viverlo e resistere. Quando il problema lo conosci e lo affronti».

CONTESTAZIONE DEI TIFOSI«Tocca a noi muovere il primo passo e dare delle prestazioni convincenti».

LA VICINANZA DI CAIRO «L’ho avvertita un minuto dopo finita la trasferta di Como, io ho cercato di trasferirla ai giocatori. I problemi si risolvono sempre insieme, mai separati. Devo ringraziare la squadra per aver affrontato la gara nel migliore dei modi».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero5 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×