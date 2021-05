Torino, Cairo: «Con Nicola mi trovo bene, le sue idee calcistiche mi piacciono» – VIDEO

Urbano Cairo ha parlato del futuro di Davide Nicola sulla panchina del Torino

(dal nostro inviato a Superga) – Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine della commemorazione del Grande Torino sul colle di Superga. Tra gli argomenti toccati, anche il futuro sulla panchina granata di Davide Nicola.

NICOLA – «Bravissimo Nicola. Con lui mi trovo molto bene, lo conosco da più di 15 anni. È una persona splendida, un ragazzo d’oro. Ha un temperamento notevole e idee calcistiche che mi piacciono».

LETTURA NOMI – «La lettura dei nomi mi ha sorpreso, è stato molto emozionante. Senza gente è una cosa che dispiace, perché il loro abbraccio è una cosa bella in una giornata così particolare dove si commemorano grandi uomini e sportivi».

VITTORIA COL PARMA – «Mattinata bella dal punto di vista sportivo, ieri sera era fondamentale vincere e ce l’abbiamo fatta. La squadra mi sembra stia facendo passi avanti, pur in un contesto di complessità come quello di dover conquistare punti per forza. I ragazzi hanno dato segnali importanti».