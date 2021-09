Torino, Camolese: «Che forza la squadra di Juric. Belotti può essere l’arma in più»

L’ex granata Giancarlo Camolese ha parlato dell’inizio di stagione del Torino di Ivan Juric

Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, in una intervista a Tuttosport ha commentato l’inizio di stagione della squadra granata di Ivan Juric.

PRESTAZIONI – «Se mi aspettavo una prestazione così contro il Sassuolo? Non con questa forza. La rosa è stata rinforzata ma non è automatico sfoderare subito grandi prestazioni. Con Juric, il Toro ha fatto vedere di avere grandi potenzialità».

BELOTTI – «Oggi è importante recuperarlo fisicamente. Per quello che ha dimostrato al Torino, può essere un’arma in più per Juric. Sul futuro, Andrea farà le sue scelte: sarebbe bello vederlo ancora capitano del Toro, ma se dovesse prendere un’altra decisione andrà rispettata».