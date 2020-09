Torino, chiesto Inglese al Parma. Ramirez si avvicina

Il Torino ha chiesto Roberto Inglese al Parma. Nel frattempo, è sempre più vicino Gaston Ramirez dalla Sampdoria

Il Torino si muove sul mercato in entrata dopo aver definito la cessione di Alex Berenguer all’Athletic Bilbao. I 12 milioni di euro intascati serviranno per due pedine di rilievo da inserire nello scacchiere del tecnico Marco Giampaolo.

Come riportato da Sky Sport, si è registrato un tentativo per Roberto Inglese del Parma. Nel frattempo, è in dirittura di arrivo l’acquisto di Gaston Ramirez dalla Sampdoria.