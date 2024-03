Torino, i convocati per la Fiorentina: la scelta su Lovato

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro la Fiorentina

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro la Fiorentina. Assente Lovato per un piccolo problema fisico, regolarmente in gruppo Buongiorno e Lazaro. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa.

Difensori: Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Sazonov.

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Masina, Ricci.

Attaccanti: Kabic, Okereke, Pellegri, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata.