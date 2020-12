Torino da domani in ritiro, Cairo: «Credo molto in Giampaolo»

Urbano Cairo, presidente del Torino, annuncia che domani la squadra andrà in ritiro: ecco le parole del numero 1 dei granata

Urbano Cairo rinnova la fiducia a Giampaolo ma vuole dare una scossa al Torino. Il presidente granata, nel post della gara che ha visto la sua squadra sconfitta per 2-3 dall’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole raccolte da Gianlucadimarzio.com.

«Sono deluso dalla squadra, siamo andati molto male e da domani saremo in ritiro. La fiducia verso Giampaolo non è a termine, credo molto in lui».