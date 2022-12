Torino, domani la partenza per il ritiro in Spagna

Il Torino di Ivan Juric è pronto a spostarsi in Spagna per preparare al meglio la ripartenza della Serie A a gennaio

Ultime 24 ore libere per il Torino di Ivan Juric. La squadra granata domani partirà per il ritiro in Spagna. Si parte giovedì 8, fino al 17 dicembre sarà San Pedro del Pinatar la sede della preparazione agli ordini del tecnico croato.

AMICHEVOLI – Il Torino è atteso anche dalle sfide contro Espanyol e Almeria, fissate rispettivamente per sabato 10 e venerdì 16. I granata devono riprendere da dove aveva lasciato, con la rete da tre punti contro l’Udinese e la buona prestazione offerta contro il Milan.