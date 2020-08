Torino, ecco i primi colpi per Giampaolo: fatta per Rodriguez, si inseguono Linetty e Biglia

Il Torino sta mettendo a segno i primi colpi per Marco Giampaolo: fatta per Rodriguez e il rinnovo di Ansaldi

Il Torino ha messo a segno i primi due colpi per Marco Giampaolo, entrambi sulla fascia sinistra. Stiamo parlando di Ricardo Rodriguez e del rinnovo di Cristian Ansaldi.

Ma non finisce qui. Secondo La Gazzetta dello Sport il neo tecnico granata ha chiesto a Cairo e Vagnati di prendere elementi con i quali ha già lavorato per poter abbreviare i tempi di messa a punto degli schemi. Ed ecco perché sul taccuino del d.t. ci sono altri milanisti. Un nome spuntato in queste ultime ore è quello di Lucas Biglia, che potrebbe bene interpretare il ruolo del regista basso nel rombo. Pare che l’interesse del Toro gli abbia fatto piacere e così il suo agente si è messo in moto per approfondire il discorso.

Altro rossonero che può decidere da solo dove andare è Fabio Borini, sorta di jolly offensivo che Giampaolo apprezza proprio per la sua versatilità. Su tutte rimane però prioritaria la trattativa per Linetty, il perno attorno al quale l’allenatore intende costruire il suo Toro. Il polacco va in scadenza l’anno prossimo e pertanto non è che la Samp possa sfidarlo a duello. Una volta appreso il gradimento del ragazzo per la destinazione piemontese, Ferrero e il d.s. Carlo Osti dovrebbero accettare di discutere su basi economiche ben diverse da quelle prospettate nei primi contatti.