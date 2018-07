Torino, il neoacquisto brasiliano, Gelson Bremer lascia il ritiro

Il difensore brasiliano del Torino, Gelson Bremer è tornato in Brasile per completare le pratiche relative al permesso di soggiorno.

Il neoacquisto del Torino Gleison Bremer ha lasciato stamane il ritiro della squadra granata per far ritorno in Brasile. La motivazione della partenza è legata al permesso di soggiorno; il difensore centrale brasiliano, difatti, ha fatto rientro in patria per completare la documentazione necessaria. A rendere nota la notizia è lo stesso Torino che, tramite un comunicato stampa, ha chiarito la situazione aggiungendo che il giocatore, una volta terminato l’iter burocratico tornerà in Italia per riaggregarsi alla squadra in ritiro in Valtellina.