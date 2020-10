Torino, Giampaolo: «Prestazione di spessore e sacrificio. Dispiace per il pari»

Marco Giampaolo ha parlato dopo il 3-3 in Sassuolo-Torino

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio 3-3 in casa del Sassuolo.

PRESTAZIONE – «Col Sassuolo si gioca male, è la squadra che ha il miglior palleggio. Trova sempre la superiorità numerica. Hanno tanti giocatori bravi nell’uno contro uno. Il Torino ha giocato con fede. Prestazione importante, dispiace per il pareggio. Partita di grande spessore e sacrifico. Forse abbiamo sprecato in diverse situazioni».

FUTURO – «Il Torino mi ha dato rassicurazioni, adesso mi sono vicini. Non ho notato nessun tipo di nervosismo. Nel calcio bisogna far punti, io sono questo e scorciatoie non ne so prendere. Vado avanti e lavoro».