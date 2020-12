Torino, Giampaolo e tre partite per la svolta: l’esonero costerebbe 10 milioni

Marco Giampaolo si gioca tutto nelle prossime tre partite. Il suo esonero costerebbe al Torino 10 milioni di euro

Roma, Bologna e Napoli. Tre partite in sette giorni che possono significare tutto per il Torino e per Marco Giampaolo. Il presidente Cairo ha confermato la fiducia nell’allenatore, ma se in queste tre sfide i risultati non saranno soddisfacenti qualcosa sarà cambiato.

L’esonero dell’allenatore però, come riporta Tuttosport, avrebbe un costo molto elevato per i granata: circa 10 milioni di euro, tra lo stipendio biennale di Giampaolo (6 milioni) e quello del suo staff (4 milioni). Così il tecnico è chiamato alla svolta, ma il Torino studia la rosa degli allenatori meno cari sul mercato: Nicola, Ballardini, Donadoni, D’Aversa e l’ex Longo i nomi che potrebbero fare al caso dei granata.