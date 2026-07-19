Torino, Emirhan Ilkhan in ansia per un nuovo stop muscolare: valutazioni in corso sulle sue condizioni fisiche

Il Torino ha iniziato ufficialmente la propria estate con la prima amichevole del nuovo corso targato Ignazio Abate, superando il Pinzolo con un netto 13‑0 nel test di sabato 18 luglio.

Un match utile per assimilare le prime idee del nuovo allenatore e per mettere minuti nelle gambe, ma segnato dall’assenza di Emirhan Ilkhan, uno dei giovani più attesi della rosa granata.

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Il centrocampista classe 2004 non ha potuto prendere parte alla partita a causa di un problema muscolare accusato nelle ore precedenti.

Secondo quanto riportato da Paolo Aghemo a Sky Sport, il turco verrà sottoposto a esami nelle prossime ore, ma le sensazioni non sono positive: si teme infatti uno stop significativo che potrebbe complicare il suo avvio di preparazione.

Ilkhan arrivava da una stagione molto convincente sotto la guida di D’Aversa e rappresentava uno dei punti fermi da cui Abate avrebbe potuto ripartire. Un infortunio in questa fase rischia però di rallentare il suo inserimento nei meccanismi del nuovo allenatore e di costringere il Torino a rivedere le rotazioni in mezzo al campo.

Resta da capire quali saranno i tempi di recupero e chi verrà scelto da Abate per occupare il suo ruolo durante l’assenza del turco.